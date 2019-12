【KTSF 吳宇報斌導】

有報導指,中國電動車製造商蔚來汽車(NIO)在矽谷的分公司裁員超過140人。

根據The Mercury News獲得蔚來汽車向加州就業發展部EDD提交的文件顯示,該公司在北聖荷西的辦公室將裁減141個工作職位,受影響的主要是軟件工程師、軟件管理、技術和機械設計工程師,並在明年2月生效。

EDD的文件顯示,連同早前10月裁員人數,到目前為止,該公司已經裁減了203人。

蔚來公佈的資料顯示,今年第二季公司營收2.19億元,營運損失達4.69億元。

