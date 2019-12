新澤西州猶太超市槍擊案 當局循恐襲方向調查

【KTSF 江良慧報導】

新澤西州Jersey City猶太人超級市場,週一發生警匪槍戰,包括兩名疑犯在內總共有6人死亡,當局正循本土恐怖襲擊方向調查。

新澤西的官員宣布,案件有重要線索。

新澤西州檢察長Gurbir S. Grewal說:”我們調查此事,列為可能的本土恐怖主義,因受反猶太和反執法信念煽動。”

當局指,兩名嫌疑槍手因為仇恨,而針對事發的猶太超市,之後更槍擊執法人員。

Jersey City市長Steven Fulop說:”我可以肯定說這是仇視罪行和本土恐怖主義。”

社區的人都很難過。

猶太教拉比David Niederman說:”我們作為社區作為人類,怎能容忍這種事?”

除疑犯外,槍擊案造成4人死亡,死者包括一個有5名子女的39歲探員。

死者友人Abraham Glausius說:”毫無原因的,所有人連上街都怕,所有認識他的人都感到不同了,我把這事情留給上帝去照顧這些人。”

警方就嘗試安撫受驚的社區。

Hudson縣檢控官Esther Suarez說:”執法部門相信,這令人髮指的行為已過去,涉案人已死亡。”

