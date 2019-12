【KTSF】

北灣Napa市中心一間酒吧餐館外週五凌晨發生槍擊案,有兩人中槍受傷。

警方是於凌晨1點左右接報,在Napa市中心Main街夾2街的一間酒吧餐館外發生槍擊案。

警方到場後發現一名男子中槍受傷,已送院治療,另一名中槍者自行到醫院求醫。

槍擊案是源於兩幫人在酒吧外口角,結果演變成開槍事件。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Napa市警方,電話:(707) 257-9507,電郵:[email protected],或傳短訊往:707NPD或847411,案件編號#19-6776。

