【有線新聞】

香港旺角一間錶舖週五被多名持刀蒙面匪徒行劫,並斬傷一名職員。

多名蒙面匪徒闖入店內搶去飾櫃內的手錶及財物,之後迅速逃去,警員事後封鎖現場調查。

現場是旺角花園街123號,傍晚5時許,4名蒙面男子持刀闖入店內指嚇職員,搶去店內現金及財物後逃去,期間斬傷一名男職員。

警員及救護員到場,將傷者送往廣華醫院治理。警方正聯絡店舖負責人點算損失,並追緝涉案匪徒歸案。

