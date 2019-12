【KTSF】

聯邦眾議院司法委員會週五通過彈劾特朗普總統的兩項條文,當中指控特朗普在烏克蘭事件上濫用職權和妨礙國會調查,彈劾條款將送交全院,預料下週表決。

濫用職權的條文源於特朗普7月與烏克蘭總統澤連斯基通電話時,被指以扣起烏克蘭援助向澤連施基施壓,要求他向民主黨前總統拜登展開調查。

妨礙國會調查的條文是源於特朗普被指曾阻撓國會調查其行動。

特朗普已否認在事件中有做錯。

