消息指香港貧窮人口達到140.6萬人,貧窮率超過20%。

扶貧委員會週五下午在政府總部開會,討論去年香港貧窮情況,消息指香港貧窮人口達140.6萬人,貧窮率達20.4%。

如果計及綜援、生果金及長者生活津貼等,恒常現金津貼等政策介入後,貧窮人口為102.4萬,貧窮率14.9%,較前年增加0.2個百分點。

