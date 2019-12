【有線新聞】

香港70歲食環署外判清潔工上月懷疑遭磚頭擊中死亡,據了解警方拘捕5人,正調查是否與案件有關。

事發在上月13日,兩批人在上水大會堂外互相擲磚,食環署外判清潔工羅伯,懷疑被磚頭擊中頭部,送院搶救後第二日不治。

警方列作謀殺案處理,並於星期二懸紅80萬元,緝拿真兇。

據了解,新界北警區重案組調查後,晚上拘捕5人,年齡15至18歲,懷疑事發當日在現場有份擲磚,正調查他們與謀殺案有無關。

