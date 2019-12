【KTSF】

南灣Palo Alto的Gunn高中一名17歲學生,週五凌晨在家裡被警方拘捕,他涉嫌在網上威脅週五在學校開槍。

警方在週四晚9點15分收到線報,指有人企圖在一個Facebook群組發出週五於校園開槍的威脅訊息。

調查人員確認疑犯身份後採取拘捕行動,並在疑犯的家裡找到一把看似手槍的氣槍。

疑犯將進行精神健康評估,警方指疑犯可能面臨刑事檢控。

