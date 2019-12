Fremont男子疑入屋盜竊 與警對歭後終投降

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Fremont市一名男子涉嫌入屋盜竊,並跟警方展開對峙。

該名男子在週五上午約10點20分,涉嫌非法進入一名女子在Mission Boulevard的住屋,到下午在附近Warming Springs Boulevard和Brown Road交接處,一所正在興建中公寓的屋頂和警方對峙。

這名男子不時將頭探出,和向路面丟擲建築工具的物品,警方用無人機監視察他。

這位在附近工作的目擊者表示,該名男子似乎在和警方玩捉迷藏,警方也不時用擴音機向他喊話。

警方表示,一名女子回家發現這名男子在她的家中拿東西,在被發現後,男子襲擊屋主,然後逃到約一英里遠的這棟建築物的屋頂,對峙期間丟擲物品。

而因為涉案男子也不時將屋頂上的東西點火,消防人員也在場將這些起火物品撲滅。

經過大約5個小時後,男子終於投降,被警方逮捕。

