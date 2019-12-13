灣區知名僑領洪順五過世 僑界感錯愕（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

曾經是灣區知名的僑領洪順五，近兩年淡出社團，最近洪順五的名字出現在媒體，是尋找他的下落，甚至過世的消息，僑界都相當錯愕。

灣區華人社團對洪順五的印象就是熱衷僑界活動，他是民進黨的忠實支持者，經常針對時事發表談話，民進黨在灣區開記者會，總有他的身影。

最近一兩年，洪順五突然不再出席民進黨相關組織的記者會，外人以為洪順五退休了，後來還驚傳失聯，甚至過世的消息。

這個月8號，超過20位台灣鄉親召開記者會，呼籲知道洪順五下落的人能出來說明，給家屬和親友交代。

民進黨美西黨部執行委員李漢文說：”據我所知，他的家屬也有到醫院詢問，但醫院說他生病，還有不能夠透露病歷給任何人，只給一位女士可以，其他人都不可以，所以他的家人更驚訝，後來有透過一些管道去聯繫，希望知道洪順五博士下落的人出來說明，或是指引一個方向，告訴洪家還有我們僑界的人士，到底洪順五博士現在人在哪裡。”

根據瞭解洪順五的家人，對他的死都不知情，決定報警處理，根據世界日報報導，洪順五的遺體在聖荷西一家殯儀館，儘管不是個好消息，但總算放下心上的石頭。

李漢文說：”我們非常尊敬他，而且他對於南灣台灣同鄉會辦的所有的活動，政治的、文化的，主要是文化活動，他都非常支持，我們後輩也都受到他的鼓勵，所以我們在這裡感謝他，他對我們當地的社團，還有台灣多有貢獻和奉獻，這是不可抹滅的。”

李漢文表示，洪順五身體健康，又有打網球的習慣，病逝的消息傳出，讓大家十分錯愕，洪順五的家人將在21日開追悼會，洪順五享年75歲。

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