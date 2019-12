灣區知名僑領洪順五過世 僑界感錯愕（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

曾經是灣區知名的僑領洪順五,近兩年淡出社團,最近洪順五的名字出現在媒體,是尋找他的下落,甚至過世的消息,僑界都相當錯愕。

灣區華人社團對洪順五的印象就是熱衷僑界活動,他是民進黨的忠實支持者,經常針對時事發表談話,民進黨在灣區開記者會,總有他的身影。

最近一兩年,洪順五突然不再出席民進黨相關組織的記者會,外人以為洪順五退休了,後來還驚傳失聯,甚至過世的消息。

這個月8號,超過20位台灣鄉親召開記者會,呼籲知道洪順五下落的人能出來說明,給家屬和親友交代。

民進黨美西黨部執行委員李漢文說:”據我所知,他的家屬也有到醫院詢問,但醫院說他生病,還有不能夠透露病歷給任何人,只給一位女士可以,其他人都不可以,所以他的家人更驚訝,後來有透過一些管道去聯繫,希望知道洪順五博士下落的人出來說明,或是指引一個方向,告訴洪家還有我們僑界的人士,到底洪順五博士現在人在哪裡。”

根據瞭解洪順五的家人,對他的死都不知情,決定報警處理,根據世界日報報導,洪順五的遺體在聖荷西一家殯儀館,儘管不是個好消息,但總算放下心上的石頭。

李漢文說:”我們非常尊敬他,而且他對於南灣台灣同鄉會辦的所有的活動,政治的、文化的,主要是文化活動,他都非常支持,我們後輩也都受到他的鼓勵,所以我們在這裡感謝他,他對我們當地的社團,還有台灣多有貢獻和奉獻,這是不可抹滅的。”

李漢文表示,洪順五身體健康,又有打網球的習慣,病逝的消息傳出,讓大家十分錯愕,洪順五的家人將在21日開追悼會,洪順五享年75歲。

