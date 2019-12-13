李孟賢昔日球友和工作夥伴談對他的印象（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

已故舊金山市長李孟賢（Ed Lee）病逝兩週年，李孟賢昔日的球友和工作夥伴分享對他的印象。

經常與李孟賢打高爾夫球的孫以驥說：”他是最投身公共服務的人之一，在舊金山，他經常在星期六無法打高爾夫球，儘管他很想，因為他要去街道揀垃圾，所以他能抽身的時候，他總想跟他的朋友一起打高爾夫球，這也是我們為甚麼今天來這裡，儘管還下雨。”

李孟賢在柏克萊加大法學院師哥Richard Harris1：”他是一名運動員，也是很棒的對手，他是一位暖男，別人也都跟你這麼說。”

已故市長李孟賢私人秘書梁靜宇說：”他的人非常好，是一個從沒有架子的市長，他不會說因為我是市長，我就比較特別，譬如對員工，就算譬如在市政府做清潔的人，每個人對他都很好，見到都會打招呼，所以上上下下，他都沒有那種階級觀念。”

已故舊金山市長李孟賢的保鑣Tom Costello說：”他是非常體貼的人，在他第一個星期擔任舊金山代理市長時，他應該很興奮上任，但他想到為他開車的舊金山警員，並為我們買一、兩杯咖啡，所以他是非常友善和慷慨的人，對我們保安團隊都非常好。”

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