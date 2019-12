李孟賢昔日球友和工作夥伴談對他的印象（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

已故舊金山市長李孟賢(Ed Lee)病逝兩週年,李孟賢昔日的球友和工作夥伴分享對他的印象。

經常與李孟賢打高爾夫球的孫以驥說:”他是最投身公共服務的人之一,在舊金山,他經常在星期六無法打高爾夫球,儘管他很想,因為他要去街道揀垃圾,所以他能抽身的時候,他總想跟他的朋友一起打高爾夫球,這也是我們為甚麼今天來這裡,儘管還下雨。”

李孟賢在柏克萊加大法學院師哥Richard Harris1:”他是一名運動員,也是很棒的對手,他是一位暖男,別人也都跟你這麼說。”

已故市長李孟賢私人秘書梁靜宇說:”他的人非常好,是一個從沒有架子的市長,他不會說因為我是市長,我就比較特別,譬如對員工,就算譬如在市政府做清潔的人,每個人對他都很好,見到都會打招呼,所以上上下下,他都沒有那種階級觀念。”

已故舊金山市長李孟賢的保鑣Tom Costello說:”他是非常體貼的人,在他第一個星期擔任舊金山代理市長時,他應該很興奮上任,但他想到為他開車的舊金山警員,並為我們買一、兩杯咖啡,所以他是非常友善和慷慨的人,對我們保安團隊都非常好。”

