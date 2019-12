加州補貼中等收入家庭買健保 至今幾十萬人受惠（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州政府為了鼓勵更多人購買醫療保險,設立了州補助金,為中等收入人士和家庭提供補貼,至今有幾十萬人受惠。

加州規定明年開始,所有人都需要有醫療保險,如果違例的話,很可能要面對數百元,甚至更多的罰款。

另一方面,州府為了鼓勵更多人購買健保,新設立州的補助金,為中等收入人士提供補貼。

投保加州代表Peter Lee說:”收入介乎聯邦貧窮線400至600%的人士,2020年每月可得到約460元,減輕保費的負擔。”

投保加州舉例,住在Elk Grove的一對夫婦,本來兩人每月要交接近1,500元保費,差點想放棄健保計劃,可是他們在投保加州重新登記之後,發覺符合州津貼的資格,明年每月一共會得到872元的補貼,並且可以將健保計劃從銅級升級至銀級州府設立的購買健保平台。

投保加州表示,今年至今已有約110萬人登記購買醫療保險,其中接近50萬人合資格得到聯邦和加州的補貼,其中23,000個中等收入的人士,沒資格接受聯邦補貼,但是將會得到州的津貼。

總體來說,今年多了13萬人新登記,較去年增加16%。

如果大家透過投保加州購買醫療保險,想明年1月1號健保計劃生效的話,最遲本週日12月15號就要登記,如果大家錯過這個日期也不用擔心,因為投保加州將最終截止日期,延至明年1月31號,即是說,本月15號之後登記的人士,也可以購買

醫療保險,不過要等到明年2月1號才生效。

