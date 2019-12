美國今年聖誕出遊人數料破紀錄 最佳出遊日是哪天

【KTSF 馮政浩報導】

節日燈飾已經登場,意味著假期旅遊季節即將開始,美國汽車協會(AAA)估計,今年的節日旅遊人數將會破紀錄,交通非常繁忙,會有延誤,究意那些日子是坐飛機出遊最佳時刻?

AAA預計,由12月21日到明年1月1日的12日高峰節日時段中,有超過1.15億人出外旅遊。

當中有1.5億會使用公路出遊,比較去年多400萬人,而大約有700萬人會乘搭飛機,AAA說是自從2003年以來最多人的一年。

舊金山機場就預計,下星期五12月20日會是最繁忙的日子,因為週末回家過節以及出外旅遊的人士都會匯聚一起。

21日和22日同樣會相當繁忙,之後幾日到27日,機場繁忙程度稍減,而24日平安夜和25日聖誕節,就是這段時間最寬鬆的日子,機票也會是最便宜。

到28日星期六,打後到30日星期一,又是回復繁忙時段,旅客包括聖誕節後返回家中人士,以及預備到其它地方慶祝新年的渡假者。

大除夕到元旦日中午前,機場又會轉歸平靜,但1月1日傍晚起和1月2日,航空交通可能會延遲。

因為假期結束,很多民眾要準備上班,1月3日之後,舊金山的節日繁忙就告一段落。

