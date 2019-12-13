美國今年聖誕出遊人數料破紀錄 最佳出遊日是哪天

【KTSF 馮政浩報導】

節日燈飾已經登場，意味著假期旅遊季節即將開始，美國汽車協會（AAA）估計，今年的節日旅遊人數將會破紀錄，交通非常繁忙，會有延誤，究意那些日子是坐飛機出遊最佳時刻？

AAA預計，由12月21日到明年1月1日的12日高峰節日時段中，有超過1.15億人出外旅遊。

當中有1.5億會使用公路出遊，比較去年多400萬人，而大約有700萬人會乘搭飛機，AAA說是自從2003年以來最多人的一年。

舊金山機場就預計，下星期五12月20日會是最繁忙的日子，因為週末回家過節以及出外旅遊的人士都會匯聚一起。

21日和22日同樣會相當繁忙，之後幾日到27日，機場繁忙程度稍減，而24日平安夜和25日聖誕節，就是這段時間最寬鬆的日子，機票也會是最便宜。

到28日星期六，打後到30日星期一，又是回復繁忙時段，旅客包括聖誕節後返回家中人士，以及預備到其它地方慶祝新年的渡假者。

大除夕到元旦日中午前，機場又會轉歸平靜，但1月1日傍晚起和1月2日，航空交通可能會延遲。

因為假期結束，很多民眾要準備上班，1月3日之後，舊金山的節日繁忙就告一段落。

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