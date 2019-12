【KTSF】

灣區週五晚和週六有機會下微雨,週六和週日,晚上及清晨氣溫寒冷,國家氣象局預測下週三有機會再下雨。

國家氣象局預測週五晚及週六下微雨,週六晚開始停雨,週六和週日較寒冷,內陸地區最低氣溫30多度,灣區普遍日間氣溫50多度,大家外出注意保暖。

預測下週一天氣良好,大致天晴,間中有雲,週二開始,灣區的天氣會變得不穩定。

氣象局表示,下週三到週五可能有風暴,有機會下雨。

