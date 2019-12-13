舊金山市長李孟賢去世兩週年 遺孀林進敏首次接受專訪（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

週四是已故舊金山市長李孟賢（Ed Lee）去世兩週年紀念日，李孟賢的遺孀林進敏（Anita Lee）首次接受專訪，談到李市長不為人知的故事，以及她自己的近況。

林進敏週四與以往經常與李孟賢一起打高爾夫球的幾位球友，在他們常去的日落區Harding Park高爾夫球場聚會，紀念李孟賢去世兩週年。

林進敏說：”大家就講一些李孟賢好笑的故事，很有趣，因為他的人一生都很搞笑。”

林進敏說，李孟賢除了喜歡打高爾夫球，也喜歡其他運動。

林進敏說：”他真的有運動天分，他打網球也打得很好，他曾經經常去比賽，他小的時候還是籃球隊的，雖然他矮，但他可以跑得很快，他是我女兒的籃球教練，可能沒有人信。”

李孟賢去世後，林進敏將巨人隊送給李孟賢的球衣捐給了北京奧運博物館。

林進敏說：”因為李孟賢喜歡對社會做貢獻，我也習慣了，就好像在我的血液中，我也很習慣，很喜歡服務社會。”

林進敏回憶李孟賢去世當晚，對她也是一個意外。

林進敏說：”她不要警察跟他一起，因為很多時候我們晚上私人聚會，他一般都不用警察的，讓他們回家陪老婆，陪子女，他是為人著想，所以當晚我們沒有帶警察出去。”

她說，李孟賢當晚跟她提到，擔心訪谷區治安很差，希望改善該區治安，當晚李孟賢沒有喝酒，也沒有抽他喜歡的雪茄。

林進敏說：”我就覺得他看起來很累，讓他吃東西也不吃，說沒胃口，之後我們就去買蘋果汁，就去了家附近的Safeway，他見到人就打招呼，跟每個人打招呼，然後他說蘋果汁在那邊，我就走快兩步去找蘋果汁，但發現他沒有跟著我，我就見到他抓住麵包架頭低下，看著下面，我說下面有甚麼好看的，然後他就坐下來，說”我心好痛”，這就是他最後一句話。”

李孟賢立即被救護車送醫急救，但最終不治，林進敏說，醫生都說李孟賢的健康狀況比她自己還好，但沒想到卻突然離開。

林進敏認為，李孟賢工作壓力大，困難和痛苦都自己承受，沒有告訴她，可能才導致猝死。

林進敏說：”市長走了這兩年，其實我認識他已經40年了，所以我覺得我一生都在輔助他，他走了之後除了難過，我真的不知道我自己做甚麼，所以我要做的就是拼命去旅行。”

此外，林進敏4個月前做了外婆，有一個可愛的小孫女，而目前，她也正在籌備一部關於李孟賢的勵志電影，面向不熟悉李孟賢的人，尤其是年輕一代。

林進敏說：”講給你聽出生一個很謙卑的人，可以變成大城市的市長，他的過程是怎樣。”

她的另一個心願，就是希望紐森州長能繼續李孟賢的遺願，繼續讓加州成為美中關係的橋樑。

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