舊金山市長李孟賢去世兩週年 遺孀林進敏首次接受專訪（視頻）

週四是已故舊金山市長李孟賢(Ed Lee)去世兩週年紀念日,李孟賢的遺孀林進敏(Anita Lee)首次接受專訪,談到李市長不為人知的故事,以及她自己的近況。

林進敏週四與以往經常與李孟賢一起打高爾夫球的幾位球友,在他們常去的日落區Harding Park高爾夫球場聚會,紀念李孟賢去世兩週年。

林進敏說:”大家就講一些李孟賢好笑的故事,很有趣,因為他的人一生都很搞笑。”

林進敏說,李孟賢除了喜歡打高爾夫球,也喜歡其他運動。

林進敏說:”他真的有運動天分,他打網球也打得很好,他曾經經常去比賽,他小的時候還是籃球隊的,雖然他矮,但他可以跑得很快,他是我女兒的籃球教練,可能沒有人信。”

李孟賢去世後,林進敏將巨人隊送給李孟賢的球衣捐給了北京奧運博物館。

林進敏說:”因為李孟賢喜歡對社會做貢獻,我也習慣了,就好像在我的血液中,我也很習慣,很喜歡服務社會。”

林進敏回憶李孟賢去世當晚,對她也是一個意外。

林進敏說:”她不要警察跟他一起,因為很多時候我們晚上私人聚會,他一般都不用警察的,讓他們回家陪老婆,陪子女,他是為人著想,所以當晚我們沒有帶警察出去。”

她說,李孟賢當晚跟她提到,擔心訪谷區治安很差,希望改善該區治安,當晚李孟賢沒有喝酒,也沒有抽他喜歡的雪茄。

林進敏說:”我就覺得他看起來很累,讓他吃東西也不吃,說沒胃口,之後我們就去買蘋果汁,就去了家附近的Safeway,他見到人就打招呼,跟每個人打招呼,然後他說蘋果汁在那邊,我就走快兩步去找蘋果汁,但發現他沒有跟著我,我就見到他抓住麵包架頭低下,看著下面,我說下面有甚麼好看的,然後他就坐下來,說”我心好痛”,這就是他最後一句話。”

李孟賢立即被救護車送醫急救,但最終不治,林進敏說,醫生都說李孟賢的健康狀況比她自己還好,但沒想到卻突然離開。

林進敏認為,李孟賢工作壓力大,困難和痛苦都自己承受,沒有告訴她,可能才導致猝死。

林進敏說:”市長走了這兩年,其實我認識他已經40年了,所以我覺得我一生都在輔助他,他走了之後除了難過,我真的不知道我自己做甚麼,所以我要做的就是拼命去旅行。”

此外,林進敏4個月前做了外婆,有一個可愛的小孫女,而目前,她也正在籌備一部關於李孟賢的勵志電影,面向不熟悉李孟賢的人,尤其是年輕一代。

林進敏說:”講給你聽出生一個很謙卑的人,可以變成大城市的市長,他的過程是怎樣。”

她的另一個心願,就是希望紐森州長能繼續李孟賢的遺願,繼續讓加州成為美中關係的橋樑。

