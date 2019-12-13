美國民眾十年來體重有所增加 但少人想減肥

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根據最新的蓋洛普調查報告，美國人十年來體重有所增加，而四成民眾對自己體重表示滿意。

如果你的體重是十年前還重的話，不要緊張，你只是跟隨大眾而已。

根據最新的蓋洛普調查報告，美國人自己上報的體重數據顯示，過去十年，他們的體重普遍增加，但較少成年人表示想減肥。

有28%接受調查的美國人，在2010到2019年體重超過200磅，這個比率比之前十年增加4個百分點。

蓋洛普調查又發覺，在同一時期，新興的時尚飲食法正在開始流行，而現在較少人認為他們超重或有肥胖症。

根據報告，差不多四成參與調查者滿意目前的體重，從另一角度看，反映出民眾對體重和身體形象的態度產生改變。

專家指出，體重磅數高對健康不利，根據聯邦疾控中心（CDC）對身高少過6呎4吋的大部分美國人來說，超過200磅重就被認為是超重或有肥胖症。

CDC更稱，過重和幾個致命死亡原因有關，例如心臟病、中風、糖尿，以及一些癌症等。

專家建議吃一些低卡路里的健康食物，代替完全節食。

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