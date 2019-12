美國民眾十年來體重有所增加 但少人想減肥

【KTSF】

根據最新的蓋洛普調查報告,美國人十年來體重有所增加,而四成民眾對自己體重表示滿意。

如果你的體重是十年前還重的話,不要緊張,你只是跟隨大眾而已。

根據最新的蓋洛普調查報告,美國人自己上報的體重數據顯示,過去十年,他們的體重普遍增加,但較少成年人表示想減肥。

有28%接受調查的美國人,在2010到2019年體重超過200磅,這個比率比之前十年增加4個百分點。

蓋洛普調查又發覺,在同一時期,新興的時尚飲食法正在開始流行,而現在較少人認為他們超重或有肥胖症。

根據報告,差不多四成參與調查者滿意目前的體重,從另一角度看,反映出民眾對體重和身體形象的態度產生改變。

專家指出,體重磅數高對健康不利,根據聯邦疾控中心(CDC)對身高少過6呎4吋的大部分美國人來說,超過200磅重就被認為是超重或有肥胖症。

CDC更稱,過重和幾個致命死亡原因有關,例如心臟病、中風、糖尿,以及一些癌症等。

專家建議吃一些低卡路里的健康食物,代替完全節食。

