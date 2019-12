【i-CABLE】

英國大選開始投票,票站當地時間週四早上7時開門,陸續有人來投票,投票至晚上10時,之後隨即點票,預料週五下午有初步結果。

今次大選共選出國會下議院650個議席,選前最後民調顯示保守黨領先優勢收窄,最少只有5%。

首相約翰遜和在野工黨黨魁科爾賓均預料得票會非常接近,懸峙國會可能性很高。

