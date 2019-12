訴訟指控加大要學生報考SAT或ACT違反加州民權法

【KTSF】

洛杉磯的Compton聯合校區和6個社區機構,在Alameda縣高等法院起訴加州大學需要學生報考SAT或ACT的政策違反加州民權法。

訴訟要求加州大學的十間分校,停止要求報名入學的學生必須報考SAT或ACT,訴訟指這兩項考試,對家境比較不好的學生不公平,這些家庭可能付不起準備考試的費用,而這些學生其實也是最需要受惠於大學教育的人。

加大校方發言人表示,對訴訟失望,因為校方目前已經在研究這項入學政策,指這是個複雜的議題。

而因為加大的名聲和學生人數,訴訟預料也將影響全國的大學入學標準,目前已經有一些大學,如芝加哥大學和舊金山大學,停止要求申請入學的學生提供這兩項測試的成績。

