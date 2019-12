舊金山Balboa Park捷運站附近停車場將讓無家者過夜停車（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山Balboa Park捷運站附近一個停車場,會用來做安全過夜停車的地點,讓居住在汽車或休旅車的人士有安全的落腳點,這個中心下星期正式投入服務。

舊金山市長布里德(London Breed)說:”我們踏出第一步,帶頭嘗試新的方法,希望能幫助需要幫助的人。”

舊金山市參事Ahsha Safai說:”他們也是人,就像你和我,他們有工作,許多是學生,或退伍軍人。”

這個位於San Jose和Geneva Avenue交界的停車場,已經準備好迎接住在車裡面的居民,這裡最多可以停30輛汽車和RV露營車,入住的人需要登記和市府轉介,最多可以停留90日,停車場有保安24小時駐守,有水電供應,有洗手間、浴室及廚房等設施。

而市府也會提供支援服務,協助無家可歸者找到長期的居所,市府每年耗資約100萬元經營這個停車場。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。