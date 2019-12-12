舊金山Balboa Park捷運站附近停車場將讓無家者過夜停車（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山Balboa Park捷運站附近一個停車場，會用來做安全過夜停車的地點，讓居住在汽車或休旅車的人士有安全的落腳點，這個中心下星期正式投入服務。

舊金山市長布里德（London Breed）說：”我們踏出第一步，帶頭嘗試新的方法，希望能幫助需要幫助的人。”

舊金山市參事Ahsha Safai說：”他們也是人，就像你和我，他們有工作，許多是學生，或退伍軍人。”

這個位於San Jose和Geneva Avenue交界的停車場，已經準備好迎接住在車裡面的居民，這裡最多可以停30輛汽車和RV露營車，入住的人需要登記和市府轉介，最多可以停留90日，停車場有保安24小時駐守，有水電供應，有洗手間、浴室及廚房等設施。

而市府也會提供支援服務，協助無家可歸者找到長期的居所，市府每年耗資約100萬元經營這個停車場。

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