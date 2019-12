【KTSF】

中半島紅木城(Redwood City)市中心的加州鐵路(Caltrain)站附近,週四早上一名70歲老婦被一輛SamTrans巴士撞死。

事發於早上8時45分左右,地點在James大街夾El Camino Real,目擊證人稱,老婦當時似乎正在行人過馬路區。

巴士當時載有4名乘客,司機及乘客都沒有受傷。

