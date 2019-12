南灣軟件公司發生傷人案 男子涉刀傷同事被捕

【KTSF】

南灣一間軟件數據公司的郵件處理室週三下午發生肢體衝突事件,一名男子與同事起衝突,被後者用利刀刺傷,沒有生命危險,涉嫌傷人的疑犯已被捕。

事發於Palo Alto的Rubrik公司,地址在Page Mill路1001號,警方是於下午2時半接獲舉報到現場調查,事件涉及兩名員工,二人發生口角後,其中一人突然持利器從後襲擊受害人,受害人奔跑時,涉嫌傷人的男子繼續追著對方。

受害人跑回大樓內,另一名僱員見狀立即鎖上大門,防止疑犯入內繼續襲擊受害人。

警方到場後在停車場發現21歲疑犯Lionel Munoz,他居住在Milpitas市,當時還手持利刀,他涉嫌企圖謀殺被警方拘捕。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Palo Alto市警方,電話:(650) 329-2413,或不欲透露身分人士可電郵往:[email protected],或傳短訊往(650) 383-8984。

