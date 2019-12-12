南灣軟件公司發生傷人案 男子涉刀傷同事被捕

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南灣一間軟件數據公司的郵件處理室週三下午發生肢體衝突事件，一名男子與同事起衝突，被後者用利刀刺傷，沒有生命危險，涉嫌傷人的疑犯已被捕。

事發於Palo Alto的Rubrik公司，地址在Page Mill路1001號，警方是於下午2時半接獲舉報到現場調查，事件涉及兩名員工，二人發生口角後，其中一人突然持利器從後襲擊受害人，受害人奔跑時，涉嫌傷人的男子繼續追著對方。

受害人跑回大樓內，另一名僱員見狀立即鎖上大門，防止疑犯入內繼續襲擊受害人。

警方到場後在停車場發現21歲疑犯Lionel Munoz，他居住在Milpitas市，當時還手持利刀，他涉嫌企圖謀殺被警方拘捕。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡Palo Alto市警方，電話：(650) 329-2413，或不欲透露身分人士可電郵往：[email protected]，或傳短訊往(650) 383-8984。

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