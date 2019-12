【KTSF】

舊金山Muni公車發現新列車存在機件問題,週四需要乘坐Muni的民眾,可能遇到較為擠逼的情況。

舊金山紀事報報導,當局週三發現新推出使用、擁有兩節車廂的西門子紅灰色新輕軌列車,連接兩節車廂的插針組件,在使用3個月之後出現金屬疲勞,令兩節車廂之間的鏈接變得不安全。

因此Muni從週四起對有問題的列車採用單車廂運行的方式,直到更換新的組件。

這已經不是Muni新列車第一次出現問題,今年5月,Muni在新車的104個鏈接器中,發現3分之1存在缺陷。

