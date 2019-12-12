反修例被捕人士八成仍未檢控 有大律師認為不尋常（視頻）

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香港反修例衝突持續半年，警方拘捕超過6,000人，當中近八成仍未檢控，包括8月在銅鑼灣喬裝警員拘捕的一批”極端核心暴力示威者”，當中大部分人已經踢保，有大律師認為，警方對他們的指控如果屬實，至今仍未檢控並不尋常。

一場反修例風波由夏至冬，觸發多場街頭衝突，警方6月至今拘捕超過6,000人，當中956人被起訴，不足一成六，有39人被定罪或簽保守行為，6人獲控方撤銷控罪，250人獲無條例釋放，其餘4700多人、即八成警方仍在調查，當中包括8月11日涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器被捕的15人。

事隔4個月，警方口中的”極端核心暴力示威者”有5人繼續保釋、10人”踢保”，其中一位”踢保”的人表示，一直都寢食不安，想著自己何時會被控，會否再加控其他罪行，他還說如果有證據的話就趕快檢控，不要浪費大家時間，煩擾其生活。警方說會保留檢控權利，案件由毒品調查科繼續跟進。

大律師黃宇逸表示，這其實是不尋常的，如果警方的說法屬實，的確應該有足夠的證據檢控，他說只能估計警方有其他調查工作要做，但照計不影響檢控的決定，一向的檢控原則都是盡快不能有延誤。

黃宇逸指一般來說，這類涉及公眾活動的案件，調查半年至一年就要決定是否檢控。

前刑事檢控專員江樂士指6,000多人、涉及這麼多證據，調查以年計並不出奇，他說參考佔中九子案，案發後近3年才落案起訴，預計反修例風波的檢控工作要用更長時間。

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