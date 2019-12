反修例被捕人士八成仍未檢控 有大律師認為不尋常（視頻）

【有線新聞】

香港反修例衝突持續半年,警方拘捕超過6,000人,當中近八成仍未檢控,包括8月在銅鑼灣喬裝警員拘捕的一批”極端核心暴力示威者”,當中大部分人已經踢保,有大律師認為,警方對他們的指控如果屬實,至今仍未檢控並不尋常。

一場反修例風波由夏至冬,觸發多場街頭衝突,警方6月至今拘捕超過6,000人,當中956人被起訴,不足一成六,有39人被定罪或簽保守行為,6人獲控方撤銷控罪,250人獲無條例釋放,其餘4700多人、即八成警方仍在調查,當中包括8月11日涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器被捕的15人。

事隔4個月,警方口中的”極端核心暴力示威者”有5人繼續保釋、10人”踢保”,其中一位”踢保”的人表示,一直都寢食不安,想著自己何時會被控,會否再加控其他罪行,他還說如果有證據的話就趕快檢控,不要浪費大家時間,煩擾其生活。警方說會保留檢控權利,案件由毒品調查科繼續跟進。

大律師黃宇逸表示,這其實是不尋常的,如果警方的說法屬實,的確應該有足夠的證據檢控,他說只能估計警方有其他調查工作要做,但照計不影響檢控的決定,一向的檢控原則都是盡快不能有延誤。

黃宇逸指一般來說,這類涉及公眾活動的案件,調查半年至一年就要決定是否檢控。

前刑事檢控專員江樂士指6,000多人、涉及這麼多證據,調查以年計並不出奇,他說參考佔中九子案,案發後近3年才落案起訴,預計反修例風波的檢控工作要用更長時間。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。