KTSF

中半島華裔富家女Tiffany Li涉嫌殺害女兒的父親一案,在上個月陪審團裁定她無罪,Li的前男朋友Kaveh Bayat則因陪審團無法達成一致而流審,San Mateo縣地檢官向法官表示,需要更多時間才能決定是否重審。

陪審團對Bayat6對6無法達成謀殺罪共識,第二項共謀罪則是7對5,也無法達成共識。

法官曾經問過陪審團3次,如果再繼續商議,是否能達成共識,陪審團回答不能,法官才宣布流審。

地檢官原本週三要宣布是否決定重審,但因為需要更多時間審閱而再度延遲。

Li的辯護律師團將殺害Keith Green的兇手,推給原本要做污點證人的Olivier Adella。

