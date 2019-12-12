英國大選結束 初步票站調查顯示執政保守黨大勝

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英國大選結束，開始點票程序，初步票站調查顯示執政保守黨大勝。

根據英國廣播公司票站調查，預料保守黨取得368席，比選前增加50席，超過下議院650席中一半門檻，取得多數議席，意味保守黨不用拉攏其他政黨，亦夠票通過脫歐協議。

在野工黨則大敗，只取得191席，減少了71席。

蘇格蘭民族黨55席、多了20席，自民黨取得13席。

這次是英國不夠5年第三次大選，被形容為二戰結束後，英國其中一場最重要的選舉，亦被視為英國人對落實英國脫歐抑或留在歐盟的另一次表態。

入夜後全國多個票站都出現人龍，民眾在寒冷天氣下，冒雨排隊等投票。其中在首都倫敦，部分票站等超過半小時才投到票。

這次選舉選出國會下議院650議席，取得326席即逾半數議席，便能控制國會。

原本選前民調顯示，執政保守黨和在野工黨的支持度差距收窄，好有機會出現懸峙國會。

但票站調查顯示，保守黨取得近30年來最好成績，首相約翰遜隨即在網上感謝全國有份投票的選民，形容英國人居住全世界最民主的地方。

工黨則在最初的票站調查中流失數十議席，表現是近年最差，工黨發言人指在點票初段要下定論言之尚早。

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