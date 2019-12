英國大選結束 初步票站調查顯示執政保守黨大勝

【有線新聞】

英國大選結束,開始點票程序,初步票站調查顯示執政保守黨大勝。

根據英國廣播公司票站調查,預料保守黨取得368席,比選前增加50席,超過下議院650席中一半門檻,取得多數議席,意味保守黨不用拉攏其他政黨,亦夠票通過脫歐協議。

在野工黨則大敗,只取得191席,減少了71席。

蘇格蘭民族黨55席、多了20席,自民黨取得13席。

這次是英國不夠5年第三次大選,被形容為二戰結束後,英國其中一場最重要的選舉,亦被視為英國人對落實英國脫歐抑或留在歐盟的另一次表態。

入夜後全國多個票站都出現人龍,民眾在寒冷天氣下,冒雨排隊等投票。其中在首都倫敦,部分票站等超過半小時才投到票。

這次選舉選出國會下議院650議席,取得326席即逾半數議席,便能控制國會。

原本選前民調顯示,執政保守黨和在野工黨的支持度差距收窄,好有機會出現懸峙國會。

但票站調查顯示,保守黨取得近30年來最好成績,首相約翰遜隨即在網上感謝全國有份投票的選民,形容英國人居住全世界最民主的地方。

工黨則在最初的票站調查中流失數十議席,表現是近年最差,工黨發言人指在點票初段要下定論言之尚早。

