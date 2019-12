國會眾議院司法委員會續討論彈劾特朗普兩項條文

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院司法委員會週四全日討論彈劾特朗普總統的兩項條文修正案,民主黨人指,特朗普違反他的就職宣誓,但共和黨人就聲稱,特朗普沒有做出犯罪行為。

眾議院司法委員會整天馬拉松式辯論,由民主黨人提出彈劾特朗普的兩項條文修正案,指控特朗普在烏克蘭事件上濫用職權和妨礙國會調查,共和黨人就反對這個講法。

共和黨聯邦眾議員Steve Chabot說:”如果這是你得到最好的,你已浪費許多時間和公帑,因為你們許多人、主席,憎恨這位總統。”

民主黨人就說,他們只不過是履行責任去採取行動。

民主黨聯邦眾議員Eric Swalwell說:”總統犯下最嚴重違憲罪行,就是濫權,選舉舞弊,要求外國干預。”

眾議院司法委員會表決通過後,預料下星期會轉交眾議院全院審議表決。

眾議院議長普洛西說:”彈劾條文非常威力強大,是對總統行為不檢模式的後續。”

