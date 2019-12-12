亞裔組織發表報告指移民對美國社會貢獻良多（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對特朗普政府計畫對移民實行嚴格限制的公共負擔規則，由眾多亞裔社區人士組成的”一個國家委員會”週三發表一份綜合報告，強調移民對美國社會的貢獻。

這份《一個國家委員會報告》，綜合眾多來源的官方數字，提出亞裔移民在美國社會的特徵，眾多數據當中，包括2015年，年齡超過25歲的亞太裔新移民當中，六成以上擁有學士學歷，比本土美國人高出兩倍。

而職業女性來說，亞裔職業女性更有可能從事管理、專業領域及相關領域工作，相比白人女性的45%高出5%，而受僱的亞裔男性當中，則有20%從事專業和商業服務行業，比白人的13%多出7%。

除了許多類似數據，報告也包括了一些亞裔領袖的移民故事，如前聯邦眾議員Mike Honda，”一個國家委員會”希望，這份耗時4個月整理出來的報告，能夠反駁特朗普政府對移民的批評。

加州民主黨眾議員邱信福（David Chiu）說：”報告突出的部分是，認同移民為國家帶來好處，而事實是，這項公共負擔政策，拒絕支援合法移民，是不道德與不合美國價值的，所以亞裔社區必須站出來。”

華協中心行政主任方小龍（Norman Fong）說：”我們必須對抗這政策，因為它讓我們成為二等公民，若我們不獲公共福利，這會傷害到我們的社區，那些住在長者公寓的人，要是病了，應該怎麼辦？”

這份報告目前正被翻譯成中文等眾多亞洲語言，想索取或是取得更多資料，可以參考網站：http://onenationcommission.org

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