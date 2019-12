亞裔組織發表報告指移民對美國社會貢獻良多（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對特朗普政府計畫對移民實行嚴格限制的公共負擔規則,由眾多亞裔社區人士組成的”一個國家委員會”週三發表一份綜合報告,強調移民對美國社會的貢獻。

這份《一個國家委員會報告》,綜合眾多來源的官方數字,提出亞裔移民在美國社會的特徵,眾多數據當中,包括2015年,年齡超過25歲的亞太裔新移民當中,六成以上擁有學士學歷,比本土美國人高出兩倍。

而職業女性來說,亞裔職業女性更有可能從事管理、專業領域及相關領域工作,相比白人女性的45%高出5%,而受僱的亞裔男性當中,則有20%從事專業和商業服務行業,比白人的13%多出7%。

除了許多類似數據,報告也包括了一些亞裔領袖的移民故事,如前聯邦眾議員Mike Honda,”一個國家委員會”希望,這份耗時4個月整理出來的報告,能夠反駁特朗普政府對移民的批評。

加州民主黨眾議員邱信福(David Chiu)說:”報告突出的部分是,認同移民為國家帶來好處,而事實是,這項公共負擔政策,拒絕支援合法移民,是不道德與不合美國價值的,所以亞裔社區必須站出來。”

華協中心行政主任方小龍(Norman Fong)說:”我們必須對抗這政策,因為它讓我們成為二等公民,若我們不獲公共福利,這會傷害到我們的社區,那些住在長者公寓的人,要是病了,應該怎麼辦?”

這份報告目前正被翻譯成中文等眾多亞洲語言,想索取或是取得更多資料,可以參考網站:http://onenationcommission.org

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。