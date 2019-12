【KTSF】

聯邦移民及海關執法局探員週四持搜查令,到阿特蘭大地區一個拉美裔連鎖雜貨店的多間分店進行突擊搜查,暫時未知是否有人被捕。

這次行動是源於國稅局一項調查,被突擊搜查的雜貨店名叫Super Mercado Jalisco,涉及6間分店,分別位於Duluth、Lawrenceville、Marietta、Norcross和Roswell。

根據雜貨店的網站,該雜貨店共經營7間分店,由兩個家庭聯手經營,他們以Jalisco公司的名義,還經營保險及房地產等業務。

Jalisco是墨西哥其中一個州,美國很多墨西哥移民都是來自該州。

