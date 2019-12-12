探討香港外傭辛酸歌劇”Mila”來舊金山公映（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

一部由香港作家創作探討香港外傭的辛酸，圍繞家庭社會倫理等議題的室內歌劇由香港的舞台搬到美國舞台，並將於週四在舊金山公映一場。

“Mila”是這部歌劇的劇名，亦是劇中外傭的名字，圍繞一名菲律賓外傭，在一個爸爸是白人，媽媽是香港人的香港家庭，照顧雇主兒子所發生的事，劇中對白以歌劇形式唱出，夾雜中、英及菲律賓語三種語言。

劇作家莊梅岩（Candice Chong）表示，今次的劇本其實加入了自己的個人經歷，2012年由於家庭需要，莊梅岩在香港第一次聘請外傭。

莊梅岩說：”她是印尼人，亦是一個單親媽媽，自己又有自己的小朋友，那時我就覺得，每次我在她面前抱著或者親我的兒子，我都覺得很內疚，因為好像人家放下自己家庭的親人來照顧我，所以有些真實自己的經驗，是觸動我想寫這個故事。”

不過莊梅岩指，寫這個劇本時，正值香港有很多小朋友因為不同的原因自殺，外傭雖然主角，但莊梅岩亦想透過故事，探討香港家庭倫理問題。

莊梅岩說：”我們除了會為不同的人發聲外，我們亦會深深感受到人生的矛盾，就是當那邊廂，人家的家庭因為媽媽缺席而頓失依靠，變得很疏離的時候，其實我們在這請了人家來照顧我們的小朋友，而我們的家庭，亦不見得特別團圓或完滿。”

邵樂敏是劇中的演員，一人分飾兩角，除了飾演僱主有自殺傾向的兒子外，亦會飾演外傭Mila的女兒，一個20多歲的女性，怎樣扮演一個十歲的男童呢？

邵樂敏說：”聲音上的改變是有的，我做了甚麼呢？我上網找一些十多歲變聲中的男孩的歌不斷聽，聽到有點洗了自己腦，看看能夠嘗試去模仿這個聲音，但我又不想完全變成那個聲音，因為這始終是我，所以中間要去拿捏。”

“Mila”在香港公演後反應很好，全個劇組獲邀來美演出，邵樂敏表示，美國及香港的文化雖然有不同，但劇中講的社會階級、生活壓力等問題是不分地域，希望觀眾感受到當中表達的意思。

邵樂敏說：”我們唱歌劇的人，很多時是唱一些100年前、200年前已經寫下的作品，當然那些作品很有歷史價值，但它很難與我有很直接、深入的連結，始終是歷史，我就要去代入，沒有那麼近，今次收到這個劇本，是我每日望到社會環境的情況，所以我很興奮可以做這個演出。”

“Mila”已經完成了在紐約的演出，週四晚上將於Vanness大道的Wilsey Center for Opera上演美國之旅的最後一站。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。