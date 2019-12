探討香港外傭辛酸歌劇”Mila”來舊金山公映（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

一部由香港作家創作探討香港外傭的辛酸,圍繞家庭社會倫理等議題的室內歌劇由香港的舞台搬到美國舞台,並將於週四在舊金山公映一場。

“Mila”是這部歌劇的劇名,亦是劇中外傭的名字,圍繞一名菲律賓外傭,在一個爸爸是白人,媽媽是香港人的香港家庭,照顧雇主兒子所發生的事,劇中對白以歌劇形式唱出,夾雜中、英及菲律賓語三種語言。

劇作家莊梅岩(Candice Chong)表示,今次的劇本其實加入了自己的個人經歷,2012年由於家庭需要,莊梅岩在香港第一次聘請外傭。

莊梅岩說:”她是印尼人,亦是一個單親媽媽,自己又有自己的小朋友,那時我就覺得,每次我在她面前抱著或者親我的兒子,我都覺得很內疚,因為好像人家放下自己家庭的親人來照顧我,所以有些真實自己的經驗,是觸動我想寫這個故事。”

不過莊梅岩指,寫這個劇本時,正值香港有很多小朋友因為不同的原因自殺,外傭雖然主角,但莊梅岩亦想透過故事,探討香港家庭倫理問題。

莊梅岩說:”我們除了會為不同的人發聲外,我們亦會深深感受到人生的矛盾,就是當那邊廂,人家的家庭因為媽媽缺席而頓失依靠,變得很疏離的時候,其實我們在這請了人家來照顧我們的小朋友,而我們的家庭,亦不見得特別團圓或完滿。”

邵樂敏是劇中的演員,一人分飾兩角,除了飾演僱主有自殺傾向的兒子外,亦會飾演外傭Mila的女兒,一個20多歲的女性,怎樣扮演一個十歲的男童呢?

邵樂敏說:”聲音上的改變是有的,我做了甚麼呢?我上網找一些十多歲變聲中的男孩的歌不斷聽,聽到有點洗了自己腦,看看能夠嘗試去模仿這個聲音,但我又不想完全變成那個聲音,因為這始終是我,所以中間要去拿捏。”

“Mila”在香港公演後反應很好,全個劇組獲邀來美演出,邵樂敏表示,美國及香港的文化雖然有不同,但劇中講的社會階級、生活壓力等問題是不分地域,希望觀眾感受到當中表達的意思。

邵樂敏說:”我們唱歌劇的人,很多時是唱一些100年前、200年前已經寫下的作品,當然那些作品很有歷史價值,但它很難與我有很直接、深入的連結,始終是歷史,我就要去代入,沒有那麼近,今次收到這個劇本,是我每日望到社會環境的情況,所以我很興奮可以做這個演出。”

“Mila”已經完成了在紐約的演出,週四晚上將於Vanness大道的Wilsey Center for Opera上演美國之旅的最後一站。

