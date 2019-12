舊金山Glide非牟利機構送食物包 與民同慶聖誕節（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Glide非牟利機構週三送出幾千個食物包,在聖誕節日與眾同樂。

週三早上天還未亮,大班義工就在田德隆區的Glide教堂預備食物包,每個食物包裡面有一隻走地雞、白米、蔬菜、水果、麵包、醬油和豆腐。

說:”我們不單只分派食物,更想在節日分享歡樂,讓不太幸運的家庭和人士都可以開心。”

Glide週三在教堂送出約2,000個食物包,任何人都可以領取,不需要預先登記。

另外,Glide今年首創由義工開車送2,500個食物包,給市內行動不便的人士,包括住在華埠散房的家庭和長者。

Glide表示,舊金山每4個人就有一個人吃不飽,Glide除了在節日送出食物包,平常也為有需要的人士免費提供三餐,而在平安夜和聖誕節當天,Glide也會準備大餐,與眾同樂。

