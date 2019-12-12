本台專訪澳門移民時裝設計師李皓榮（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

時裝設計是一個令人羨慕、但又競爭激烈的行業，來自澳門的移民、目前定居灣區的李皓榮，兩年前毅然放棄穩定的工作和收入，投身時裝設計，為甚麼他會冒險轉行呢？

今年29歲的李皓榮是澳門移民，在美國北卡州上大學主修經濟和國際金融專業，畢業後在投資銀行工作，他自認自己很努力，但是工作模式和環境並不是他喜歡的。

李皓榮說：”講得坦白些，那一段時間收入是不錯，但是生活其實，我是覺得挺辛苦的，工作壓力很大，工作時間也長。”

李皓榮在銀行業工作不到5年毅然辭職，但當時他並沒有任何新計劃。

李皓榮說：”但從小到大，我對時裝和時尚品味，自己都很注重，其實我一直有一個問題，就是我自己發現一個問題，例如我出去購物，去百貨公司的時候，我覺得外面的衣服很死板，外面衣服的款式，尤其是男裝，我認為缺乏一些衣服，是給一些現代化專業人士，或是每天都可以穿的，這是我個人的觀察。”

李皓榮於是找到洛杉磯的一間裁縫店，量身訂做了一套自己喜歡的西裝外套，他提出自己的設計理念，裁縫師按照他的意思剪裁。

李皓榮說：”我大概一個月之後去取這件外套的時候，裁縫跟我說，這件外套做好一個星期，我掛在這裡一個星期，有5個人要訂製同樣款的外套，於是我馬上就有一個念頭，大家欣賞和喜歡我的品味，我的設計的話，其實我可以自己生產，自己賣。”

李皓榮相信，某一種款式顏色的衣服，除了自己喜歡，也一定會有其他人喜歡，而他十幾歲仍在澳門的時候，曾在一家裁縫店做兼職兩年，積累了一些經驗，於是他在2017年春季開創了自己的品牌William Lei，主攻男裝，並於去年上線在網路銷售，一年的業績已不錯，而他主要為自己的品牌做設計和選布料，剪裁的工作則交給裁縫師。

李皓榮說：”每個品牌最重要的就是要決定一個板型，而這個板型最適合你的顧客，你的顧客穿上身，這個板型會令到他的身材更好，也會穿著舒服有自信。”

他的風格最適合有一定高技能專業的年輕上班族，例如高科技公司的員工，這群人比較注重服裝的質量，而不是只是追潮流，因此李皓榮經常去歐洲選布料，然後打破傳統布料的用法，將它融入設計，例如絲絨衣服。

李皓榮說：”怎樣才能將這麼精緻、這麼漂亮的布料，放入平日都可以穿的衣服，就是我這件衣服，例如衣服這些細節，譬如口袋都是比較隨意的。”

2020年，李皓榮最大的願望就是增加女裝設計，並在舊金山開自己的時裝店，可以讓更多人認識本地設計師及其設計的產品，而不只是紐約或洛杉磯。

李皓榮說：”我是很想在本地做一個時裝秀，然後提醒大家，其實在舊金山，在整個北加州，是有一群像我們這樣的設計師，或時裝專業人士是關注時裝的。”

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