本台專訪澳門移民時裝設計師李皓榮（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

時裝設計是一個令人羨慕、但又競爭激烈的行業,來自澳門的移民、目前定居灣區的李皓榮,兩年前毅然放棄穩定的工作和收入,投身時裝設計,為甚麼他會冒險轉行呢?

今年29歲的李皓榮是澳門移民,在美國北卡州上大學主修經濟和國際金融專業,畢業後在投資銀行工作,他自認自己很努力,但是工作模式和環境並不是他喜歡的。

李皓榮說:”講得坦白些,那一段時間收入是不錯,但是生活其實,我是覺得挺辛苦的,工作壓力很大,工作時間也長。”

李皓榮在銀行業工作不到5年毅然辭職,但當時他並沒有任何新計劃。

李皓榮說:”但從小到大,我對時裝和時尚品味,自己都很注重,其實我一直有一個問題,就是我自己發現一個問題,例如我出去購物,去百貨公司的時候,我覺得外面的衣服很死板,外面衣服的款式,尤其是男裝,我認為缺乏一些衣服,是給一些現代化專業人士,或是每天都可以穿的,這是我個人的觀察。”

李皓榮於是找到洛杉磯的一間裁縫店,量身訂做了一套自己喜歡的西裝外套,他提出自己的設計理念,裁縫師按照他的意思剪裁。

李皓榮說:”我大概一個月之後去取這件外套的時候,裁縫跟我說,這件外套做好一個星期,我掛在這裡一個星期,有5個人要訂製同樣款的外套,於是我馬上就有一個念頭,大家欣賞和喜歡我的品味,我的設計的話,其實我可以自己生產,自己賣。”

李皓榮相信,某一種款式顏色的衣服,除了自己喜歡,也一定會有其他人喜歡,而他十幾歲仍在澳門的時候,曾在一家裁縫店做兼職兩年,積累了一些經驗,於是他在2017年春季開創了自己的品牌William Lei,主攻男裝,並於去年上線在網路銷售,一年的業績已不錯,而他主要為自己的品牌做設計和選布料,剪裁的工作則交給裁縫師。

李皓榮說:”每個品牌最重要的就是要決定一個板型,而這個板型最適合你的顧客,你的顧客穿上身,這個板型會令到他的身材更好,也會穿著舒服有自信。”

他的風格最適合有一定高技能專業的年輕上班族,例如高科技公司的員工,這群人比較注重服裝的質量,而不是只是追潮流,因此李皓榮經常去歐洲選布料,然後打破傳統布料的用法,將它融入設計,例如絲絨衣服。

李皓榮說:”怎樣才能將這麼精緻、這麼漂亮的布料,放入平日都可以穿的衣服,就是我這件衣服,例如衣服這些細節,譬如口袋都是比較隨意的。”

2020年,李皓榮最大的願望就是增加女裝設計,並在舊金山開自己的時裝店,可以讓更多人認識本地設計師及其設計的產品,而不只是紐約或洛杉磯。

李皓榮說:”我是很想在本地做一個時裝秀,然後提醒大家,其實在舊金山,在整個北加州,是有一群像我們這樣的設計師,或時裝專業人士是關注時裝的。”

