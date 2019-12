國會議員質詢航管局長是否早知波音737 Max 8有墜機風險

【KTSF 江良慧報導】

聯邦航空管理局長(FAA)和兩名告密者,週三在被眾議員質問對波音737Max客機的安全到底所知有幾多,原因是有報告顯示,FAA早已經預期這款飛機會比其他型號更容易墜機。

6個月內兩宗737 Max 8空難,總共造成346人死亡,今年3月,埃塞俄比亞航空一架737 Max8客機空難,157人喪生,幾日後,FAA終於下令所有737 Max飛機停飛,空難其實是否可以避免?

空難死者家屬Adnaan Stumo說:”我姐妹和其他156人的潛能直跌地下,皆因波音的貪婪。”

埃航機空難前的5個多月,印尼獅子航空飛機也發生737Max8空難,造成189人死亡,搜救人員從海中撈起的只有乘客和機組人員的遺物,但在幾日前就爆出消息,說FAA在首宗空難後的一份分析顯示,737 Max客機比其他飛機墜毀的可能性大得多。

雖然FAA預測,在這款飛機的一生中還會有超過15宗致命墜機事故,但卻不停飛飛機。

包括一名波音前僱員在內的兩名告密者,說他們曾經表達對飛機安全的憂慮,而在週三,眾院運輸委員會就質問FAA局長和告密者。

而死者家屬就高舉死者的巨型照片,提醒大家有人命傷亡。

一個有多個監管部門聯合參與的技術檢討小組,在今年10月發表報告,指FAA和波音在737 Max的認證上都有失誤,而FAA也在上個月取消波音自行發出飛機適航證書的權力。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。