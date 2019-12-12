聯邦司法部督察長指聯調局調查通俄案無政治偏見

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部負責內部監察的督察長Michael Horowitz，週三在國會參議院司法委員會作證時表示，針對通俄案調查，他關注到聯邦調查局FBI有犯錯，但並沒有發現黨派偏見存在。

就通俄案的初步調查，Horowitz是要調查特朗普2016年競選陣營與俄羅斯的關係，兩天前他發表報告指出，在FBI根據外國情報監察法向法庭申請許可證，監聽時任特朗普競選助理的Carter Page方面有大問題。

Horowitz表示，FBI雖然有不少錯漏，監管不善，以及準確度未符合FBI本身的標準。

但FBI的調查行動並非出於黨派動機，而是有正當理由。

Horowitz說：”我們沒有發現紀錄或證供顯示，有政治偏見或不當動機，影響時任FBI局長James Comey決定啟動調查。”

Horowitz週二發表的報告，認為FBI有充份的證據，支持FBI展開調查。

兩黨對Horowitz的報告有不同看法，共和黨人認為FBI有濫權，但民主黨人就認為報告堵截了特朗普競選陣營一個陰謀論。

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