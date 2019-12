聯邦司法部督察長指聯調局調查通俄案無政治偏見

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部負責內部監察的督察長Michael Horowitz,週三在國會參議院司法委員會作證時表示,針對通俄案調查,他關注到聯邦調查局FBI有犯錯,但並沒有發現黨派偏見存在。

就通俄案的初步調查,Horowitz是要調查特朗普2016年競選陣營與俄羅斯的關係,兩天前他發表報告指出,在FBI根據外國情報監察法向法庭申請許可證,監聽時任特朗普競選助理的Carter Page方面有大問題。

Horowitz表示,FBI雖然有不少錯漏,監管不善,以及準確度未符合FBI本身的標準。

但FBI的調查行動並非出於黨派動機,而是有正當理由。

Horowitz說:”我們沒有發現紀錄或證供顯示,有政治偏見或不當動機,影響時任FBI局長James Comey決定啟動調查。”

Horowitz週二發表的報告,認為FBI有充份的證據,支持FBI展開調查。

兩黨對Horowitz的報告有不同看法,共和黨人認為FBI有濫權,但民主黨人就認為報告堵截了特朗普競選陣營一個陰謀論。

