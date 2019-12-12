加州無黨籍選民明年3月也可參與總統初選投票（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州的無黨籍選民在明年的3月總統初選的超級星期二，也有權投票選擇某些政黨候選人。

如果您是無黨籍（No Party Preference），這幾天您可能收到來自縣選務處的一封信，告訴您明年3月總統初選的投票訊息。

目前加州6個正式承認的政黨，民主黨、共和黨、自由黨（Libertarian Party）、綠黨（Green Party）、和平與自由黨（Peace and Freedom Party）、美國獨立黨（American Independent），過去加州不允許非所屬政黨選民，在初選中對其他政黨投票，但是民主黨、自由黨和美國獨立黨已同意無黨籍選民，可參加該黨總統初選，但其他三個政黨，仍只允許本黨黨員參與明年3月3日的初選。

San Mateo縣助理估值官Jim Irizarry說：”你收到的選票是無黨籍選票，但是在3月3日初選，你可以選擇投政黨候選人，你必須要把申請表格填好，寄給我們。”

如果民眾錯過寄件日期，也可以在選舉當天前往選務處要求選票，但選務處官員不建議這麼做。

Irizarry說：”我們預計選舉當天，投票中心會大排長龍，所以建議你可以在選舉前來到選舉中心，這樣可以避免塞車、排隊。”

在過去加州的總統初選，不太受候選人的青睞，原因就是初選在6月舉行，兩黨候選人態勢大致已定。

這次加州加入超級星期二，佔有舉足輕重的地位，預計也會有許多首投族，初次投票要做選民登記-，但如果沒有做選民登記，是不是就不能投票呢？

Irizarry說：”在加州稱作有條件選民登記，那些沒登記的選民，如果在選舉日想投票，可以到選務處有條件的註冊投票，我們會給他們申請表格，還有臨時選票。”

如果您想投民主黨、自由黨，或是美國獨立黨，記得在收到的信件後面填上表格，在2月25日前寄出。

如果您想要投共和黨、綠黨、和平與自由黨。必須要在明年2月18日前重新註冊政黨，網址：www.registertovote.ca.gov

加州有620多萬無黨籍選民，僅次於民主黨的870多萬，有470多萬的選民註冊為共和黨人。

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