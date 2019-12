加州無黨籍選民明年3月也可參與總統初選投票（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州的無黨籍選民在明年的3月總統初選的超級星期二,也有權投票選擇某些政黨候選人。

如果您是無黨籍(No Party Preference),這幾天您可能收到來自縣選務處的一封信,告訴您明年3月總統初選的投票訊息。

目前加州6個正式承認的政黨,民主黨、共和黨、自由黨(Libertarian Party)、綠黨(Green Party)、和平與自由黨(Peace and Freedom Party)、美國獨立黨(American Independent),過去加州不允許非所屬政黨選民,在初選中對其他政黨投票,但是民主黨、自由黨和美國獨立黨已同意無黨籍選民,可參加該黨總統初選,但其他三個政黨,仍只允許本黨黨員參與明年3月3日的初選。

San Mateo縣助理估值官Jim Irizarry說:”你收到的選票是無黨籍選票,但是在3月3日初選,你可以選擇投政黨候選人,你必須要把申請表格填好,寄給我們。”

如果民眾錯過寄件日期,也可以在選舉當天前往選務處要求選票,但選務處官員不建議這麼做。

Irizarry說:”我們預計選舉當天,投票中心會大排長龍,所以建議你可以在選舉前來到選舉中心,這樣可以避免塞車、排隊。”

在過去加州的總統初選,不太受候選人的青睞,原因就是初選在6月舉行,兩黨候選人態勢大致已定。

這次加州加入超級星期二,佔有舉足輕重的地位,預計也會有許多首投族,初次投票要做選民登記-,但如果沒有做選民登記,是不是就不能投票呢?

Irizarry說:”在加州稱作有條件選民登記,那些沒登記的選民,如果在選舉日想投票,可以到選務處有條件的註冊投票,我們會給他們申請表格,還有臨時選票。”

如果您想投民主黨、自由黨,或是美國獨立黨,記得在收到的信件後面填上表格,在2月25日前寄出。

如果您想要投共和黨、綠黨、和平與自由黨。必須要在明年2月18日前重新註冊政黨,網址:www.registertovote.ca.gov

加州有620多萬無黨籍選民,僅次於民主黨的870多萬,有470多萬的選民註冊為共和黨人。

