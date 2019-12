【KTSF】

為了堵截移民,特朗普總統援引緊急條例,下令挪用36億元的軍事建設經費,來興建全長450英里的美墨邊界圍牆一部份,包括加州在內等多個州份的州府、地方政府,以及民權團體分別聯合提出訴訟,兩個聯邦法院先後判白宮敗訴。

北加州與德州兩名聯邦法官,在週二與週三先後裁定,白宮此舉違法,因為僭越國會的權限,國會已經拒絕撥款興建邊界圍牆。

另一方面,有關白宮挪用25億禁毒項目經費來建牆的官司,目前發還給聯邦第九巡迴法院處理,聯邦最高法院在7月時裁定,在官司上訴期間,特朗普政府可以繼續用這筆錢起牆。

