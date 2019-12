美國對多國涉侵犯人權個人實施經濟制裁

【i-CABLE】

美國趁國際人權日宣布,對6個國家涉嫌侵犯人權的個人實施經濟制裁及禁止兩人入境,美國國務卿蓬佩奧則批評,中國打壓新疆及西藏少數族裔及損害香港自由。

美國財政部引用《全球馬格尼茨基人權問責法》 ,制裁來自緬甸、巴基斯坦及南蘇丹等6國共18人,其中4人為緬甸軍方官員,包括國防軍總司令敏昂萊。

美國財政部批評他們自2017年8月起,在緬甸若開邦展開殘酷軍事行動,強姦及殺害當地少數族裔羅興亞人,甚至把他們困於屋內放火燒死,導致數十萬羅興亞人被迫逃離家園,屬嚴重侵犯人權。

美國國務院同日亦宣布禁止兩人入境,包括沙特阿拉伯駐土耳其伊斯坦布爾前領事奧泰比,他被指與沙特記者卡舒吉遇害案有關。

國務院敦促沙特政府就卡舒吉的死,展開全面,公正和透明的審訊,表明美方會繼續尋求與其他國家一同追究兇徒責任。

國務卿蓬佩奧發聲明指,一個政府的道德權威,很大程度上視乎他們對保護人權和自由的意願,但可悲的是並非所有國家都願意這樣做,點名批評中國持續打壓新疆及西藏少數族裔,又破壞《中英聯合聲明》和《基本法》,所賦予香港人的自由,指中國、伊朗等國家若想在愛護自由的國家眼中重獲道德權威,則必須重新致力保護人權和基本自由,但美方今次並無對中國實施制裁。

