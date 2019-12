【i-CABLE】

《時代》雜誌選出關注氣候變化的瑞典少女通貝里為年度風雲人物。

《時代》雜誌封面以”年輕的力量”為題,說16歲的通貝里並非政黨或組織的領導者,亦非首位就氣候危機挺身而出的人,只是一名尋常青少年,讚揚她勇於向當權者道出氣候變化的真相,致力警告氣候危機的同時、亦啟發全球年輕一代爭取權益,包括美國反槍械暴力及香港的民主示威。

雜誌又指通貝里患有亞氏保加症,與一般人的情感表達不一樣,說話簡單直接,亦不易被分心,正是這些特質,令通貝里轟動全球。

入圍年度風雲人物最後五強的包括參與反修例運動的香港示威者、美國總統特朗普、美國眾議院議長普洛西等。

