舊金山市府辦聖誕市集 推廣本地小商業貨品（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市府舉辦一天的聖誕市集,讓數十個本地的小商業有機會宣傳品牌及接觸更多顧客。

胡燕燕是來自香港的移民,她認為現在很多大型護膚品牌,用料都不是天然,對皮膚不好,因此,她今年創立自己的品牌Laloirelle,在網上售賣天然有機護膚品,每一樣產品都是她自己研發,並且親身試驗過。

胡燕燕說:”我們很特別的成分,是中藥成分,例如是有靈芝,有冬蟲草,還有人參,這是全天然及有98%是有機成分,很重要的,因為你塗上臉,要將最好的成分放上臉。”

胡燕燕表示,與很多國際大牌子競爭的確很困難,但她希望以質量取勝,而她的產品亦被認證為”Sustainable”環保的護膚品。

胡燕燕說:”他們是第一次見到,雖然我的是新的品牌,但他們試,就覺得印象深刻,覺得很好用,很滋潤,見到客人試,然後買,覺得很有成就感,很有滿足感,還有很感謝支持本地商業。”

今次已經是舊金山第三年兼第六次舉辦這樣的市集,讓公眾一次過認識數十間本地小商業,不少市府官員都趁機與民同樂。

舊金山市長布里德(London Breed)說:”這為商戶提供機會,亦讓市民有機會購買這些你見到很好的商品。”

金門餅食公司老闆陳展明(Kevin Chan)說:”現在做生意很難,特別是今年,由9月到現在,我們很淡,很少生意,經過火雞節,那幾天又下雨,剛剛才停雨,所以沒有太多生意,來這裡爭取多些知名度。”

這個聖誕市集過了週二就完結,而市長將於本星期日在市府這裡舉行聖誕派對,與不同社區人士一起慶節。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。