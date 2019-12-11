舊金山市府辦聖誕市集 推廣本地小商業貨品（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市府舉辦一天的聖誕市集，讓數十個本地的小商業有機會宣傳品牌及接觸更多顧客。

胡燕燕是來自香港的移民，她認為現在很多大型護膚品牌，用料都不是天然，對皮膚不好，因此，她今年創立自己的品牌Laloirelle，在網上售賣天然有機護膚品，每一樣產品都是她自己研發，並且親身試驗過。

胡燕燕說：”我們很特別的成分，是中藥成分，例如是有靈芝，有冬蟲草，還有人參，這是全天然及有98%是有機成分，很重要的，因為你塗上臉，要將最好的成分放上臉。”

胡燕燕表示，與很多國際大牌子競爭的確很困難，但她希望以質量取勝，而她的產品亦被認證為”Sustainable”環保的護膚品。

胡燕燕說：”他們是第一次見到，雖然我的是新的品牌，但他們試，就覺得印象深刻，覺得很好用，很滋潤，見到客人試，然後買，覺得很有成就感，很有滿足感，還有很感謝支持本地商業。”

今次已經是舊金山第三年兼第六次舉辦這樣的市集，讓公眾一次過認識數十間本地小商業，不少市府官員都趁機與民同樂。

舊金山市長布里德（London Breed）說：”這為商戶提供機會，亦讓市民有機會購買這些你見到很好的商品。”

金門餅食公司老闆陳展明（Kevin Chan）說：”現在做生意很難，特別是今年，由9月到現在，我們很淡，很少生意，經過火雞節，那幾天又下雨，剛剛才停雨，所以沒有太多生意，來這裡爭取多些知名度。”

這個聖誕市集過了週二就完結，而市長將於本星期日在市府這裡舉行聖誕派對，與不同社區人士一起慶節。

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