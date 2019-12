【KTSF 黃恩光報導】

包括舊金山華埠在內的中央警局警區,近期發生連串爆竊案,警方週二宣布拘捕了涉案疑犯。

警方表示,疑犯是43歲遊民Chad Waltman,警員上星期在Market街巡邏時,認出他並立刻逮捕他。

警方在他身上找到用來爆竊的工具,他目前被關押在舊金山監獄,面對藏有爆竊工具以及盜竊等控罪。

警方的盜竊案探員發現疑犯可能與過去一個月多宗商業盜竊案有關,其中包括涉嫌盜竊華埠的商戶,並破壞舖頭的玻璃。

