聖荷西擬對200萬元以上物業徵轉讓稅 有業主反對（視頻）

南灣聖荷西市議會上個月通過向超過200萬的物業徵收轉讓稅(Transfer Tax),放在明年3月選票,稅收用來興建可負擔房屋,市長週二公布經費分配計劃。

聖荷西的物業轉讓稅,對價值200萬元以上的高級住宅及/或商業地產徵收新的物業轉讓稅,市府估計在一年內,可以收到7,300萬的稅收,放入市府的一般基金(general fund),市長Sam Liccardo談到這筆經費的分配計畫。

Liccardo說:”我們提議所有的錢都花在可負擔房屋及無家者,特別是我們將45%的經費分配給最貧困者,也就是年薪低於平均薪資30%,即一家四口年收入少於4萬,我們認為各個收入階層都需要可負擔房屋,但錢會先給受苦最深者。”

週二的記者會召開的地點,特別選在聖荷西南二街一棟專門蓋給曾經是無家者的公寓,住戶現身說法。

住戶Raymond說:”我過去十年反覆露宿街頭,終於在5月落戶南二街公寓,我們要求市長及議員們用部分經費,提供更多過夜的溫暖場地,大量增加臨時收容所床位。”

雖然聖荷西市議會以大比數通過將轉讓稅放在明年3月選票,不過已經有華裔業主表達強烈反對。

市長表示,會確保中產階級不受影響,同時不會讓購屋人士望之卻步,他強調受影響的只是少數人士。

不過有華裔業主表示,聖荷西有很多房子都已經超過200萬,若該提案通過,200萬元出售一套房子的轉讓稅要繳1.5萬元。

