涉企圖性侵華裔婆婆獲判無罪 被告或聖誕節前獲釋（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

涉嫌在舊金山華埠企圖性侵百歲華裔長者的男子,週一被裁定兩項輕罪罪名成立,法官週二押後判刑,被告最快將於12月23日獲釋。

陪審團的服務已經完結,27歲被告Teandre Howard Kidd週二穿回橙色囚衣,腰纏鐵鍊,扣上手扣現身法庭。

雖然陪審團裁定被告被控去年在平園企圖性侵及擅闖民居兩項重罪罪名不成立,而普通襲擊及虐老兩項輕罪就成立,但法官亦相當謹慎,他表示,在判刑前,需要取得一份評估報告,看看被告重犯性罪行的機率有多高,才能夠作出最後的判刑,因此將判刑日期延遲到明年1月2日。

不過,法官指出,被告自去年起至今已經拘留超過一年,他同意在判刑前可以釋放被告,但被告必須戴上電子監測儀,並規定被告除了看醫生外,不可以離開寓所。

辯方透露,被告將會與姨母在東灣奧克蘭(屋崙)同住,並提出在12月23日對釋放被告作出聆訊,因此被告暫時仍被扣留。

華協中心行政主任方小龍牧師(Rev Norman Fong)說:”很難過的是,如果是不同的陪審團,不是9男3女的組合,我認為會對事主多些關懷,而不是關注被告,庭上用了更多時間討論被告及其精神狀態,而不是考慮事主,這令我很傷心。”

一直協助事主的華協中心及安老自助處發表共同聲明指,多項證據指向被告是有罪,而陪審團的裁決令事主得不到應有的公義,但延遲釋放被告,起碼可以減低對事主的傷害,社區會盡一切辦法保護事主。

方小龍透露,事主雖然勇敢上庭作供,但她的精神狀態仍然受事件影響,她曾表示,希望永遠不用再見被告,現在起碼申請了禁制令,保障婆婆的安全。

而華協及安老的職員會向婆婆解釋裁決,並為婆婆安排另一個住處,因為被告的叔叔住在事主旁邊的單位。

控方指,雖然被告有通緝令在身,但預計他過去一年的監禁,很可能已經抵銷兩項輕罪的刑期及在緩刑期間犯案加判的刑期,因此預計被告可能在判刑前會獲得釋放。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。