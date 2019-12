Oracle捨舊金山 明年改在賭城辦OpenWorld會議

【KTSF】

科技公司Oracle每年舉行的大型科技界的活動OpenWorld會議,也是舊金山其中一個最大的科技活動之一,明年起將移師拉斯維加斯舉行,有報導指原因包括會議場地附近酒店太貴,以及街道環境很差。

CNBC報導指,根據舊金山旅遊協會,Oracle將OpenWorld會議搬到拉斯維加斯,預計將令舊金山每年損失6,400萬元收入。

《舊金山紀事報》報導,舊金山旅遊協會沒有確認損失的數字,但對Oracle的年度大型活動離開舊金山表示遺憾,並指未來會讓其他活動來填補空缺。

有酒店業專家表示,OpenWorld會議的規模和舊金山酒店房不足,導致Oracle決定將活動移師到拉斯維加斯。

市長布里德則發聲明表示,正如國內其他城市,舊金山面臨無家可歸者問題的挑戰,因此市府將繼續投資興建更多支援中心和可負擔房屋,並會和旅遊協會以及酒店業議會解決酒店貴的問題。

Oracle OpenWorld會議自1997年在舊金山舉辦,第一屆至去年每年與會人數高達6萬人。

