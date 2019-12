【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市週二晚一輛汽車涉及一宗車禍事故,警員到場後,發現一名女子在車內中槍身亡。

警方根據ShotSpotter槍擊警報系統提供的資料,於晚上9時左右到98大街附近的E街調查,發現一名女子在車內中槍身亡,暫時未知她是在車禍前或車禍後中槍。

警方仍未公布案件的細節,也未鎖定疑犯身分。

