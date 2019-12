新西蘭懷特島火山或再噴發 登島搜索工作暫停

【i-CABLE】

新西蘭懷特島火山日前噴發,警方公布仍有9人失蹤,因火山活動增強,有四至六成機會再發生大型噴發,暫時未能再派人登島搜索,及帶走死者遺骸。

懷特島火山發生大規模噴發後兩日,火山週三再有大量白煙冒出。專家指火山活動增強了,原本希望重啟的登島搜索任務,要再等待時機。

新西蘭副警長蒂姆斯說:”我們理解家屬和社會期望盡快找出遺體,這是我們的首要工作。我們會再次登島,帶回遺骸。只要我們有把握沒有風險,能夠在登島時管控風險,我們會行動。”

警方又公開9名確認失蹤人士名單,7個是澳洲人,2名是新西蘭人。該兩名新西蘭人士的名稱,與當地傳媒報導,帶旅客遊覽火山的導遊姓名吻合。

至於獲救的傷者當中,中方證實有兩名中國公民,都是燒傷。

中國駐新西蘭大使吳璽說:”兩個中國公民目前都是燒傷比較嚴重,其中有一名已經清醒,另外一名還在昏迷當中。”

新西蘭醫療團隊指仍有廿多人留院,其中一、兩人有九成皮膚燒傷,多人要靠儀器協助呼吸。

由於多人燒傷需要接受手術,當局會從美國購入所需的皮膚。而澳洲會安排醫療專機,陸續將受傷國民接返澳洲治療。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。