新西蘭懷特島火山或再噴發 登島搜索工作暫停

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新西蘭懷特島火山日前噴發，警方公布仍有9人失蹤，因火山活動增強，有四至六成機會再發生大型噴發，暫時未能再派人登島搜索，及帶走死者遺骸。

懷特島火山發生大規模噴發後兩日，火山週三再有大量白煙冒出。專家指火山活動增強了，原本希望重啟的登島搜索任務，要再等待時機。

新西蘭副警長蒂姆斯說：”我們理解家屬和社會期望盡快找出遺體，這是我們的首要工作。我們會再次登島，帶回遺骸。只要我們有把握沒有風險，能夠在登島時管控風險，我們會行動。”

警方又公開9名確認失蹤人士名單，7個是澳洲人，2名是新西蘭人。該兩名新西蘭人士的名稱，與當地傳媒報導，帶旅客遊覽火山的導遊姓名吻合。

至於獲救的傷者當中，中方證實有兩名中國公民，都是燒傷。

中國駐新西蘭大使吳璽說：”兩個中國公民目前都是燒傷比較嚴重，其中有一名已經清醒，另外一名還在昏迷當中。”

新西蘭醫療團隊指仍有廿多人留院，其中一、兩人有九成皮膚燒傷，多人要靠儀器協助呼吸。

由於多人燒傷需要接受手術，當局會從美國購入所需的皮膚。而澳洲會安排醫療專機，陸續將受傷國民接返澳洲治療。

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