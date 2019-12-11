香港零售市道疲弱 明年租金或跌三成（視頻）

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香港零售市道疲弱，有商戶說業主有減租，但幫助不大，可能要結業，地產代理估計，明年核心區街鋪空置率可能會上升至雙位數，租金有機會跌三成。

商戶王小姐稱，生意額由幾萬港元跌至約2,000港元，只有以往一成。

一間在銅鑼灣景隆街的小食店，負責人說經過半年社會運動，生意大受影響，近期業主肯減租，但幫助不大，最多捱到這個月。

在附近波斯富街開藥房的就說生意少了四五成，業主只肯減些少租，莊先生稱，減多少作用不大，要有生意至有用。

在香港舖租最貴的銅鑼灣，空置舖位越來越多，好像這段波斯富街，就有9間街舖空置，駱克道情況同樣嚴重。

地產業人士相信，絕大部分散業主都願意減租，但減幅不會很大，預料明年空置率一定會上升，特別是銅鑼灣，業主都看淡，估計明年租金有機會跌三成。

上月整體街舖買賣只有30多宗，遠低過去年同期過百宗，但目前核心區銅鑼灣和旺角的業主叫價減幅不達一成，只有民生區的業主願意減價一至兩成賣舖。

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