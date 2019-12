香港零售市道疲弱 明年租金或跌三成（視頻）

【i-CABLE】

香港零售市道疲弱,有商戶說業主有減租,但幫助不大,可能要結業,地產代理估計,明年核心區街鋪空置率可能會上升至雙位數,租金有機會跌三成。

商戶王小姐稱,生意額由幾萬港元跌至約2,000港元,只有以往一成。

一間在銅鑼灣景隆街的小食店,負責人說經過半年社會運動,生意大受影響,近期業主肯減租,但幫助不大,最多捱到這個月。

在附近波斯富街開藥房的就說生意少了四五成,業主只肯減些少租,莊先生稱,減多少作用不大,要有生意至有用。

在香港舖租最貴的銅鑼灣,空置舖位越來越多,好像這段波斯富街,就有9間街舖空置,駱克道情況同樣嚴重。

地產業人士相信,絕大部分散業主都願意減租,但減幅不會很大,預料明年空置率一定會上升,特別是銅鑼灣,業主都看淡,估計明年租金有機會跌三成。

上月整體街舖買賣只有30多宗,遠低過去年同期過百宗,但目前核心區銅鑼灣和旺角的業主叫價減幅不達一成,只有民生區的業主願意減價一至兩成賣舖。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。