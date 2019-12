【KTSF 黃恩光報導】

舊金山和南灣Santa Clara縣本週六都會舉行回購槍械的活動。

舊金山警方與非牟利機構United Playaz合作舉辦回購槍械活動,時間是週六早上8點到中午12點,地址是Howard街1038號,每交出一枝手槍,可換取100元,而交出一枝攻擊性槍械,可換取200元。

主辦單位不會問任何問題,回購得來槍械會被拆散和熔化,用來做首飾和其他物品。

另外,南灣Santa Clara縣週六也會回購槍械,時間是早上9時至下午2時,地址是Gilroy市Old Gilroy街 613號。

地檢處、Gilroy警方和Morgan Hill警方將耗資5萬元回購槍械,支付100元回購一把手槍,用200元回購一枝攻擊性槍械。

