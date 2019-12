聯儲局維持現行利率不變 明年或維持現水平

【KTSF 張麗月報導】

聯邦儲備局週三決定維持現行利率不變,華爾街股市反應正面,主要指數都略為反彈回升。

正如廣泛預料,聯儲局週三開完會後決定維持現行利率不變,並且暗示在未來一年,有可能繼續保持利率在現時水平,即是可能不加息,也不減息。

這項消息令美股略為反彈,主要指數都微升,有投資專家認為,維持利率不變,主要因為現時的通脹溫和,以及就業市場穩健,而更重要的是考慮到政治因素,聯儲局不希望在明年的大選年作出任何干預。

數據方面,反映通脹的消費物價指數CPI,11月份上升0.3%,高過市場預期,比一年前就上升2.1%,是一年來最高的數字,但仍然算是低水平。

有經濟專家指出,GDP增長2%,CPI通脹11月份也處於2%以上,因此毋需擔心有通貨收縮情況出現,而聯儲局也不必減息來進一步刺激經濟。

另外,美中貿易談判也令人關注,媒體都有不同的說法報導,對於原定本星期日開始實施對1,600億美元入口中國貨品徵收15%新關稅的問題,特朗普政府至今未有最後決定,但白宮貿易顧問納瓦羅說,除非特朗普對關稅作出改動,否則對中國實施的這批新關稅將於本星期日自動生效,換言之特朗普有最終決定權。

另一方面,國會眾議院週三表決兩院經過磋商之後的”國防授權法”妥協版本,當中包括成立特朗普建議的”太空部隊”,以及給予聯邦僱員享有父母家事有薪假期,特朗普表明,將會簽署這項法案生效。

這條國防開支法案,授權聯邦明年的軍費開支高達7,380億元,比今年高出220億元,太空部隊也成為美國第六支武裝部隊,令到在特朗普任內,國防部每年的總開支增加超過1,300億元。

消息指出,特朗普與眾議院民主黨人妥協容許空軍部門成立”太空部隊”,來換取延長12星期的父母家事有薪假期,給超過200萬名聯邦僱員。

此外,法案也包含美軍人員加薪3.1%,以及限制軍方在美軍基地使用有毒的PFAS化學品,因為這些人造化學品污染物料,危害美軍人員的健康。

