新澤西州槍擊案 男女槍手疑針對猶太社群犯案

新澤西州週二發生槍擊案,最少6人死亡,包括1名警員及2名槍手,槍擊地點包括一間猶太超市,當局相信兇徒是故意針對猶太社群。

警員與槍手駁火,現場槍聲不斷,當局指槍戰持續超過一小時。

目擊者指從沒經歷過這種情況:「突然間傳來一陣『砰砰砰』聲響,然後我看到這些沒有編號的車輛,和身分不明的人站出來開槍。」另一名目擊者說:「我從來都沒有聽過這樣的事情。槍聲就像建築工程,持續不斷,一直沒停過。」

事發當地時間週二下午,新澤西州澤西城一名警員懷疑在調查案件期間,被兩名槍手開槍擊中死亡。

槍手其後坐貨車逃往附近一間猶太超市 ,警員增援趕至與對方駁火,最終擊斃兩名槍手,另外3名平民身亡,兩名警員中槍受傷,接受治療後已經出院。

殉職警員是40歲的西爾斯,已婚,育有5名子女,他加入警隊13年,近年曾負責帶領打擊非法槍械的行動,未知他遇害是否與職務有關。

槍手逃走時乘坐的貨車,懷疑藏有易燃裝置,已交由拆彈專家處理。

當局相信槍手走入猶太超市並非偶然,而是針對猶太人社群。暫時無跡象顯示仍有襲擊威脅,亦相信案件不涉及恐怖主義。

