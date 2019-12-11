新澤西州槍擊案 男女槍手疑針對猶太社群犯案

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新澤西州週二發生槍擊案，最少6人死亡，包括1名警員及2名槍手，槍擊地點包括一間猶太超市，當局相信兇徒是故意針對猶太社群。

警員與槍手駁火，現場槍聲不斷，當局指槍戰持續超過一小時。

目擊者指從沒經歷過這種情況：「突然間傳來一陣『砰砰砰』聲響，然後我看到這些沒有編號的車輛，和身分不明的人站出來開槍。」另一名目擊者說：「我從來都沒有聽過這樣的事情。槍聲就像建築工程，持續不斷，一直沒停過。」

事發當地時間週二下午，新澤西州澤西城一名警員懷疑在調查案件期間，被兩名槍手開槍擊中死亡。

槍手其後坐貨車逃往附近一間猶太超市 ，警員增援趕至與對方駁火，最終擊斃兩名槍手，另外3名平民身亡，兩名警員中槍受傷，接受治療後已經出院。

殉職警員是40歲的西爾斯，已婚，育有5名子女，他加入警隊13年，近年曾負責帶領打擊非法槍械的行動，未知他遇害是否與職務有關。

槍手逃走時乘坐的貨車，懷疑藏有易燃裝置，已交由拆彈專家處理。

當局相信槍手走入猶太超市並非偶然，而是針對猶太人社群。暫時無跡象顯示仍有襲擊威脅，亦相信案件不涉及恐怖主義。

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