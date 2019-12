眾院民主黨人支持白宮提出的新美墨加貿易協議

【KTSF 張麗月報導】

聯邦眾議院民主黨人與白宮達成協議,支持特朗普政府重新談判的美國墨西哥加拿大協議(USMCA),這個新的貿易協議是取代舊有的北美自由貿易協定(NAFTA)。

新的美墨加協議將完全撤銷備受爭議、對生物藥的保護,這項專利條款已經實施十年,預料這個決定肯定會惹來部份國會共和黨人的批評。

美國本土已執行對生物藥的專利保護,但民主黨人反對將這項專利保護放入貿易協議裡面,因為他們希望國會可以自行對藥物價格立法,而無需受到貿易協議綁手綁腳。

生物藥與傳統藥最大分別在於研發與製造方法,生物藥是透過生物技術來研發與製造的藥品,例如基因工程和細胞工程等方法,傳統藥是使用多種化學成分不斷混合及調配製成的藥品。

此外,美墨加協議也將會牽涉監察條款,包括設立跨部門的委員會去監督墨西哥勞工改革,以及訂立一套準則,讓墨西哥遵循來執行改革,新協議還必須得到本國國會批准通過才落實執行。

