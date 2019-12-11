眾院民主黨人支持白宮提出的新美墨加貿易協議

【KTSF 張麗月報導】

聯邦眾議院民主黨人與白宮達成協議，支持特朗普政府重新談判的美國墨西哥加拿大協議（USMCA），這個新的貿易協議是取代舊有的北美自由貿易協定（NAFTA）。

新的美墨加協議將完全撤銷備受爭議、對生物藥的保護，這項專利條款已經實施十年，預料這個決定肯定會惹來部份國會共和黨人的批評。

美國本土已執行對生物藥的專利保護，但民主黨人反對將這項專利保護放入貿易協議裡面，因為他們希望國會可以自行對藥物價格立法，而無需受到貿易協議綁手綁腳。

生物藥與傳統藥最大分別在於研發與製造方法，生物藥是透過生物技術來研發與製造的藥品，例如基因工程和細胞工程等方法，傳統藥是使用多種化學成分不斷混合及調配製成的藥品。

此外，美墨加協議也將會牽涉監察條款，包括設立跨部門的委員會去監督墨西哥勞工改革，以及訂立一套準則，讓墨西哥遵循來執行改革，新協議還必須得到本國國會批准通過才落實執行。

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