南灣Cupertino市280公路南行線週三凌晨發生多車相撞意外,至少一人死亡。

加州公路巡警局是於凌晨1時17分接獲舉報,地點在Wolfe路以南,暫時未知是否還有其他人受傷。

當局至少拘捕一名人士,但未透露拘捕的原因。

